IND. FV, Pedro è già in viaggio. Visite mediche...

Aggiornamenti sul fronte Pedro. La notizia, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, è che l'attaccante brasiliano è già in viaggio verso l'Italia e nelle prossime ore atterrerà a Roma Fiumicino. Proprio nella capitale potrebbe svolgere le visite mediche, le quali - sempre in base a quanto da noi appreso - non dovrebbero rappresentare alcun problema per il suo tesseramento, in quanto dal Brasile fanno sapere che l'attaccante è in buone condizioni nonostante gli ultimi acciacchi fisici.