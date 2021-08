IND. FV, Oggi contatto col Barça per Pjanic. L'esito...

Contatto Fiorentina-Barcellona, tutto confermato tanto dalla Catalogna quanto da fonti vicine al calciatore. Oggi, attraverso gli intermediari dell'operazione, viola e blaugrana si sono parlati per Miralem Pjanic (sempre nel mirino anche di Juventus e Roma, in caso rispettivamente di una cessione in mediana e di mancato arrivo di Denis Zakaria). Questo, dopo che nelle scorse ore il bosniaco aveva dato la sua disponibilità a trasferirsi a Firenze (LEGGI QUI L'INDISCREZIONE DI FV).

Il nodo resta sempre lo stesso: l'alto ingaggio del centrocampista, disposto sì ad abbassare le sue pretese pur di tornare in Serie A, ma dal futuro comunque legato a una compartecipazione da parte del Barça. 4,5 milioni di euro: questa, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, è stata la cifra "minima" richiesta oggi dal club culé alla Fiorentina per lo stipendio di Pjanic, con uno sforzo necessario da parte del giocatore e la restante differenza a carico del Barcellona stesso. La formula del trasferimento sarebbe invece quella del prestito.

Una spesa importante, che sta facendo riflettere i gigliati anche in vista della possibile fumata bianca con l'Arsenal per l'altro obiettivo in cabina di regia Lucas Torreira (autentico pupillo del ds Daniele Pradè). Sono ore decisive per rinforzare il centrocampo di mister Italiano, in attesa di capire se in viale Manfredo Fanti ci sarà l'effettiva volontà di andare a realizzare questo colpo da novanta.