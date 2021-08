IND. FV, Italiano ha chiesto Berardi: palla a Rocco

Si scalda la pista Domenico Berardi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il tecnico Vincenzo Italiano ha espressamente chiesto alla dirigenza viola l’esterno del Sassuolo, che come noto sta spingendo per lasciare l'Emilia-Romagna (e anche per questo si è allontanata l’ipotesi Riccardo Orsolini). L’operazione si può chiudere a circa 30 milioni, bonus compresi: adesso la palla passa in mano al presidente Rocco Commisso, con la Fiorentina che ha quindi una grande chance di portare a termine l’affare.