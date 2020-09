IND. FV, Intoppi burocratici per Benassi ma domani...

La trattativa per il trasferimento di Marco Benassi all’Hellas Verona ha subito un leggero rallentamento a causa di alcuni intoppi burocratici che potrebbero far slittare le visite mediche del centrocampista coi gialloblù. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il buon esito dell’operazione non è però in dubbio: c’è fiducia per la definizione dell’accordo entro la giornata di domani.