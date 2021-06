IND.FV, Futuro Dalle Mura: la scelta solo dopo Moena

Iniziano ad emergere i primi dettagli della chiacchierata andata in scena stamattina al centro sportivo "Astori" tra il ds della Reggina Massimo Taibi e i dirigenti della Fiorentina: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la visita di oggi è stata per lo più interlocutoria, con i calabresi che avrebbero chiesto ancora in prestito il centrale classe 2002 Christian Dalle Mura (che da gennaio a giugno è stato proprio alla Reggina). La Fiorentina tuttavia ha rimandato ogni discorso almeno a dopo il ritiro di Moena, cioè quando il nuovo tecnico avrà valutato il giocatore dal vivo e potrà dunque avere le idee più chiare sull'opportunità di tenere Dalle Mura a Firenze o rispedirlo in prestito.