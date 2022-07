IND. FV, E. Pierozzi vicino al Palermo: i dettagli

Edoardo Pierozzi potrebbe rimanere in Serie B: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'esterno cresciuto nella Primavera della Fiorentina sarebbe molto vicino al Palermo. Il club viola e l'Alessandria (squadra in cui il classe 2001 ha militato nella scorsa stagione) stanno definendo il diritto di recompra del giocatore; successivamente, quando Edo Pierozzi tornerà di proprietà della Fiorentina, il giocatore sarà girato in prestito (con opzione di riscatto e controriscatto nell'accordo) al Palermo, che si rinforzerà con l'esterno fiorentino in vista del ritorno in cadetteria.