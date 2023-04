IND.FV, Biglietti Roma: ai viola circa il 30%. I settori...

FirenzeViola.it

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Continuano ad emergere ulteriori dettagli su quello che sarà lo spicchio di stadio Olimpico e soprattutto il numero dei biglietti che saranno messi a disposizione dei tifosi della Fiorentina per la finale di Coppa Italia contro l’Inter del 24 maggio: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, ai sostenitori viola spetterà tra il 25 e il 30% del totale dei biglietti dell’impianto (fino, dunque, a un massimo di 25mila tagliandi) mentre i settori che saranno a disposizione dei supporters della Fiorentina saranno: i distinti sud, la tribuna Monte Mario sud, la Tevere Sud e l’intera Curva Sud. Ad avere la prelazione sui biglietti - come già reso noto dal club al momento del lancio dell’iniziativa - saranno i tifosi (in tutto 10mila) che hanno usufruito del pack “Una poltrona per due Coppe”, ovvero il pacchetto che prevedeva i tagliandi per le gare del Franchi contro Lech Poznan e Cremonese.