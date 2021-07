IND.FV, ACF "sconfina": donne all'Affrico se...

Questa mattina il direttore sportivo della Fiorentina Femminile ha sottolineato un cambiamento importante per la squadra delle donne viola, ossia l'utilizzo dello stesso centro sportivo Davide Astori, fino ad ora appannaggio della prima squadra maschile, anche se spesso le ragazze venivano a fare palestra proprio lì. Da questa stagione dunque inizieranno le prove di centro sportivo unico, quello che si realizzerà con l'apertura del Viola Park. Nel caso in cui il centro sportivo fosse però occupato dalla squadra maschile, la prima squadra femminile invece "sconfinerà" sul campo sintetico dell'Affrico (stessa società che ha la gestione di San Marcellino, campo inaugurato qualche anno fa con una partita di vecchie glorie come mostra la foto) passando però sempre dal centro sportivo viola dove manterranno spogliatoi, strutture medice e attrezzature. La Fiorentina manterrà però l'uso del San Marcellino, finora quartier generale di tutte le squadre femminili, per le giovanili e la Primavera. Prosegue dunque la collaborazione con le società vicine tra cui appunto l'Affrico.