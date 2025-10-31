Pioli all'ultima spiaggia, il Corriere dello Sport: "De Rossi, Thiago Motta o Vanoli nell'aria"

Con il Lecce sarà l'ultima spiaggia per Pioli, si legge sul Corriere dello Sport. Quella vittoria adesso non più rimandabile: se arriva contro il Lecce, Pioli è dentro, se non arriva è fuori. La fiducia e l'ottimismo d'agosto sono diventati la sfiducia e il pessimismo di ottobre, in un passaggio tanto drastico quanto inevitabile che non ha risparmiato nessuno, Commisso, dirigenti, calciatori e Pioli ovviamente, quest'ultimo passato dall'essere acclamato il giorno della presentazione al Viola Park ad essere considerato da molti il responsabile principale di una vicenda quasi surreale.

Vanoli, De Rossi, Thiago Motta: eccoli qui i nomi che si rincorrono per sostituire l'allenatore emiliano sulla panchina viola in queste ore. Da più parti si chiede una decisione forte da parte della società, ma ancora non è quel momento se mai ci sarà. Pioli e la squadra hanno un'altra occasione per risollevarsi e provare a cominciare una campionato nuovo: si chiama Lecce ed è l'ultima.