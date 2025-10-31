De Rossi, Vanoli e Thiago Motta: il toto allenatore impazza già. Difficile l’ipotesi del Palladino bis
l Corriere Fiorentino si concentra sui possibili nomi in caso saltasse la panchina di Stefano Pioli. Persa l’opportunità Spalletti, considerato l’unico che avrebbe potuto raccogliere l’eredità di Pioli, la società si trova di fronte una serie di identikit che lasciano spazio a parecchi dubbi. Il nome di Daniele De Rossi, per esempio, pur essendo tra i più raggiungibili per la vicinanza al d.s. Pradè, pare poco praticabile per la scarsa esperienza che mal si sposerebbe con il momento vissuto dalla squadra, mentre su Thiago Motta, oltre che un accordo ancora in essere con la Juventus, pesano le difficoltà nel gestire lo spogliatoio bianconero dell’anno scorso e i rapporti non proprio idilliaci con qualche calciatore come Fagioli.
Così tra le varie ipotesi in ballo andrà tenuta di conto pure quella che porta all’ex tecnico del Torino Paolo Vanoli, già accostato in estate ai viola quando il futuro di Pioli era ancora da scrivere. Difficile, quasi impossibile, che venga richiamato Raffaele Palladino dopo le dimissioni del giugno scorso, anche perché un ritorno del tecnico campano implicherebbe la contemporanea uscita di scena di Pradè.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati