Dagli inviati Il Viola Club Firenze 2005 cambia nome: l'omaggio a Celeste Pin

Questa sera, presso il Piazzale Michelangelo di Firenze, il Viola Club Firenze 2005 ha svelato quello che sarà il suo nuovo striscione ma soprattutto il suo nome, Viola Club Firenze 2005 Celeste Pin, un cambio di nominativo in memoria della bandiera della Fiorentina scomparsa tragicamente lo scorso 22 luglio. Pin era il presidente onorario del Viola Club e per ufficializzare il nuovo nome si è svolta una cerimonia con la presenza della presidentessa Milena Poggesi e del vice-presidente Alessio Serra, nonché della vedova di Celeste Pin, Gloria, e di sua figlia. Queste le immagini di FirenzeViola.it: