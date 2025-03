Il tecnico della Fiorentina Primavera, Galloppa: "Sbagliato nelle aree ma risultato non onesto"

Il tecnico della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, commenta così la sconfitta della sua squadra ad opera della Juventus: "Il calcio si decide nelle aree e noi abbiamo sbagliato nella loro e siamo stati leggeri nella nostra. Le occasioni le abbiamo avute ma non le abbiamo sfruttate. Ci sono anche meriti loro perché hanno qualità, visto che sono venuti su tre volte e ci hanno segnato. Dispiace perché ogni volta che abbiamo avuto la possibilità di pareggiare, con Braschi l'1-1 e Rubino il 2-2, ci hanno poi segnato loro, sono state occasioni a decidere e il risultato non è onesto".

Espulsione mancata? "Parlavo del primo giallo prima con l'arbitro ma lì dice non era ultimo uomo, poi ormai è andata"

Troppe sconfitte? "Fanno male ma ti devono far crescere anche se non rispecchiano le partite fatte. Se guardo le prestazioni solo a Roma abbiamo sofferto. Dobbiamo lavorare e migliorare. Poi lavoriamo con la prima squadra e a volte non è facile la gestione, potrebbe toglierci qualcosa... ma non è una scusante, va bene così dobbiamo stare tranquilli".

Ora testa alla prossima? "Sì ora pensiamo all'Empoli e cercheremo di andare lì. Le assenze? Tarantino purtroppo si è fatto male e starà fuori 3-4 gare, speriamo Balbo non si sia fatto troppo male ed ora mancherà Braschi squalificato. A chi giocherà davanti ci penseremo".

Classifica comunque ancora buona, pensate allo scudetto? "Per essere lì ci vogliono tante componenti: la rosa, i ricambi, tenere alta la concentrazione tutta la gara e questi ragazzi remano da luglio, non è facile stare in cima. Altre hanno una struttura di squadra più forte ma noi ci vogliamo provare".