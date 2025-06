Il sì tra Pioli e la Fiorentina non è ancora arrivato. Nazione: "Ma ok al Club Manager"

Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, nel pomeriggio di ieri ha iniziato a spargersi la voce di un sì arrivato in modo definitivo tra Stefano Pioli e la Fiorentina, con la firma ormai imminente. Ma secondo il quotidiano non è ancora così, le parti stanno continuando a parlarsi mentre l'attesa della "fumata viola" non c'è stata per il ritorno dell'allenatore in riva all'Arno. Restano invariati gli intenti delle parti e i discorsi ben avviati, ripresi dopo che la bufera Nazionale è passata. Resta comunque una trattativa da portare a termine con gli ostacoli riscontrati fino a questi giorni, non insormontabili ma comunque da affrontare.

Le garanzie al tecnico

Sul fronte della trattativa tra Pioli e la Fiorentina però il quotidiano scrive che sono arrivate rassicurazioni sullo staff e un'apertura sul Club Manager anche se un nome sugli altri ancora non è emerso. Nel borsino delle alternative a Pioli restano Thiago Motta e Farioli avanti a De Rossi, Tedesco e Gilardino.