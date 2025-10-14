Fiorentina 1° squadra italiana ad aumentare il valore della rosa
Il CIES Football Observatory ha fatto un interessante studio che evidenzia i club il cui valore di trasferimento stimato dei giocatori posseduti è variato maggiormente, in positivo o in negativo, nell'ultimo anno. Viene considerata sia la variazione in termini assoluti (evoluzione "lorda") sia la variazione considerando il saldo finanziario delle operazioni di trasferimento (con cessioni, escluse le maggiorazioni) completate durante le ultime due sessioni di mercato (evoluzione "netta").
In questa speciale classifica rientra anche la Fiorentina che, da ottobre 2024, è la prima squadra italiana (nonché la 12a a livello europeo dei top-5 campionati Uefa) ad aver accresciuto il valore della propria rosa. La crescita, secondo quanto riportato, è di 126 milioni netti (180 al lordo).
