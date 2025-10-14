Kean in forte dubbio per il Milan e La Gazzetta dello Sport titola: "La Fiorentina lancia Piccoli"

Kean in forte dubbio per la sfida con il Milan, è questo quello che si legge su La Gazzetta dello Sport in base alle condizioni dell’attaccante viola. Lo staff della Nazionale ieri ha rispedito da Udine a Firenze l’attaccante azzurro, che oggi si presenterà al Viola Park. La risonanza magnetica effettuata con l’Italia ha escluso danni seri. Oggi verrà valutato dallo staff sanitario del club, ma al momento non filtra ottimismo, anche se Moise non vorrebbe mai rinunciare a un palcoscenico come quello di San Siro.

Così come numericamente in Nazionale (dove con l’Estonia a Tallinn è andato in tribuna), anche con la Fiorentina dovrebbe toccare a Roberto Piccoli prendere il posto del centravanti titolare. Ora Piccoli è chiamato a fare il Kean, a sfruttare la profondità e la velocità per colpire, imbeccato da Fazzini e Gudmundsson che potrebbero sostenerlo nella fase offensiva.