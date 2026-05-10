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Il programma della Fiorentina: due giorni di riposo nella settimana della sfida con la Juventus

Il programma della Fiorentina: due giorni di riposo nella settimana della sfida con la JuventusFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 19:00Primo Piano
di Redazione FV
fonte Luciana Magistrato

Ancora non conosciamo data e orario di Juventus-Fiorentina, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A (domani la Lega annuncerà la decisione) ma sappiamo già il programma della Fiorentina nei prossimi giorni: quarantotto ore di riposo concesse da Paolo Vanoli alla squadra dopo il pari contro il Genoa che è valso la salvezza. De Gea e compagni torneranno ad allenarsi quindi al Viola Park mercoledì prossimo, dopo due giorni di pausa.