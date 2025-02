Il primo nome della Fiorentina per sostituire Sottil è Dany Mota: contattato il Monza

vedi letture

Riccardo Sottil al Milan si farà se la Fiorentina troverà il sostituto in queste ultime ore di mercato e la società viola è al lavoro per riuscire a fare un colpo last-minute. Come riporta Relevo, il primo nome cercato da Pradè e Goretti porta a Monza e a Dany Mota, attaccante classe 1998 con venti partite all'attivo in questa stagione. Sono ore caldissime per il calciomercato della Fiorentina, impennato dall'accordo del Milan per Sottil.