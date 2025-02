Confermato il Milan su Sottil. Le cifre dell'accordo con la Fiorentina in prestito

Arrivano conferme sull'interesse del Milan per Riccardo Sottil, un affare che avrebbe del clamoroso a qualche ora dalla fine del calciomercato: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it il club rossonero sta davvero provando a strappare il talento cresciuto nel vivaio alla Fiorentina.

Il Milan - che intanto sta lavorando a Joao Felix in prestito dal Chelsea - secondo Relevo avrebbe addirittura già un accordo con la Fiorentina in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Trattativa caldissima, Sottil potrebbe incredibilmente salutare Firenze vicino al gong del mercato e in quel caso la Fiorentina partirebbe alla caccia di un sostituto.