Dagli inviati Il Premio Rialti al nostro Pietro Lazzerini: ecco le immagini della cerimonia

E' andato al nostro vicedirettore Pietro Lazzerini il "Premio Alessandro Rialti", il riconoscimento (giunto alla sua quinta edizione) che viene assegnato da una giuria costituita dalla stampa fiorentina al miglior giornalista under-45 che nel corso dell'ultimo anno si è contraddistinto per la qualità del suo lavoro. Presso i giardini pubblici Niccolò Galli, alle spalle della Curva Fiesole, si è svolta questa mattina la cerimonia di premiazione, con il nostro Pietro che, davanti all'albero dedicato alla memoria di "Ciccio", è stato insignito del riconoscimento da parte di Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina, capo delegazione della Nazionale italiana Under-21 e grande amico di Rialti:

"Grazie a tutti. Spendo due parole intanto per l'onore di ricevere il premio da Giancarlo che è la storia della nostra Fiorentina. Sono un po' emozionato nel dire che il premio conta tanto ma conta più quello che le persone che sono state vicine a Francesco mi hanno raccontato di lui e il motivo per cui in tanti hanno pensato a me per questo premio. Il solo fatto di essere accostato per carattere ad un giornalista che ha fatto la storia della Fiorentina per me è un enorme onore che vale di più di qualsiasi premio". Questo il pensiero di Pietro, al momento della premiazione, a cui hanno fatto seguito le parole di Antognoni: "Sono contento di consegnare questo premio a Pietro Lazzerini perché è un premio importante per una persona importante come Alessandro Rialti. Durante la mia carriera mi è sempre stato vicino e mi ha sempre difeso dalle critiche. Oggi sono contento di consegnarle questo premio in ricordo di una persona eccezionale come Alessandro".

Ecco le immagini della premiazione: