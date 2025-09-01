Il migliore in campo è De Gea: provvidenziale, torna marziano, due parate chiave: i voti

vedi letture

Il migliore in campo, tra le fila della Fiorentina, nella gara di ieri finita 0-0 tra Torino e Fiorentina, secondo i quotidiani, è senza dubbio De Gea. A Torino lo spagnolo torna marziano dopo l'imprecisione in Conference, si legge su La Nazione. Si oppone bene alla conclusione di Casadei, disinnesca il tiro di Ngonge e poi la parata super, d'istinto, su Simeone. Per il Corriere Fiorentino è stato provvidenziale e per La Gazzetta dello Sport il portiere spagnolo prima su Casadei e poi su Simeone ha fatto due interventi chiave per salvare il risultato.

I voti di De Gea

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere Fiorentino: 7,5

La Nazione: 7

La Repubblica-Firenze: 7