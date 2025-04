FirenzeViola Il Franchi verso Fiorentina-Empoli: sono circa 20mila gli spettatori attesi

vedi letture

Sono in tutto circa 20mila gli spettatori previsti per il derby di domani tra Fiorentina ed Empoli: una buona risposta di pubblico quella attesa al Franchi, visto il buon momento dei viola (reduci da cinque risultati utili di fila) e la possibilità di continuare la rincorsa verso le zone europee della classifica. Poco più di 200 i sostenitori azzurri presenti nel settore ospiti. La vendita dei tagliandi proseguirà anche domani e la sensazione è che possa essere toccata quota 21mila: restano disponibilità in quasi tutti i settori dello stadio, soprattutto in Maratona e tribuna coperta.