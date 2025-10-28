Il CorSport scrive: "Kean + Gud: la coppia dei sogni per uscire dall'incubo"

Kean più Gudmundsson: per attitudini, per caratteristiche, per qualità. Per forza di cose. I due gol su rigore, realizzati uno a testa dall’islandese e dall’azzurro, che hanno permesso alla Fiorentina di evitare la sconfitta contro il Bologna sono solo l’ultimo, significativo esempio: se la squadra viola ha un modo per risollevarsi in classifica questo passa dalla coppia meglio assortita e con più gol e assist in dote dell’attacco di Pioli. La coppia dei nuovi sogni estivi, la coppia per uscire dall’incubo. Così scrive il Corriere dello Sport, collegandosi poi alle parole di Stefano Pioli nel post-partita col Bologna: «Moise deve giocare con uno vicino e non con uno sulla stessa linea». La ceralacca sulla questione “Kean con chi” ce l’ha messa lui con queste dichiarazioni.

In questo momento c'è da recuperare soprattutto Gud: nonostante due mesi di stagione complicati (del calciatore e della squadra, anzi forze l’ordine è da invertire nel rapporto causa-effetto), nonostante le difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti, nonostante qualche panchina inattesa e però logica per la mancanza di un contributo di sostanza, il 10 viola con quello dell’altro ieri è arrivato a quota 3 gol segnati tra campionato (1) e Conference League (2) e se è il capocannoniere la dice lunga sul rendimento in attacco della Fiorentina (ma si sapeva).