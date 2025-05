Il comunicato della Fiorentina, le parole di Zaniolo: "Volevo complimentarmi poi mi hanno insultato e sono andato via"

Dopo il triplice fischio della semifinale scudetto andata in scena al Viola Park tra Roma e Fiorentina, si è scatenato un parapiglia che la società giallorossa, con un comunicato (QUI la versione ufficiale dei capitolini), attibuisce ad un atteggiamento provocatorio di Nicolò Zaniolo che sarebbe sceso nello spogiatoio della Roma. Questa invece la risposta del club gigliato, pubblicata sul suo sito ufficiale, con le parole dello stesso attaccante della prima squadra viola:

"La Fiorentina, in merito a quanto successo al termine della semifinale del Campionato Primavera tra Fiorentina e Roma, riporta di seguito le dichiarazioni del calciatore Nicolò Zaniolo: "al termine della partita sono sceso negli spogliatoi per complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e poi sono passato nello spogliatoio della Roma per salutare e complimentarmi anche con loro per la stagione, ma ad un certo punto hanno iniziato ad insultarmi quindi, a quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito andare via"