Dagli inviati Il Celje spaventa la Fiorentina, ma finisce 2-2: viola ancora in semifinale di Conference

La ripresa si avvia con le due squadre identiche a prima, senza alcun cambio di formazione ma col Celje che torna in partita al 7': Parisi si perde Matko che gli taglia davanti e Comuzzo non è ben posizionato, col numero 7 degli sloveni che viene servito di fronte a De Gea e lo perfora con un destro rasoterra sul primo palo. È una rete che rinvigorisce gli ospiti, tanto che al 65' arriva la seconda marcatura: calcio d'angolo dalla sinistra, Nemanic svetta in alto da solo, totalmente indisturbato, e con una capocciata infila De Gea per l'1-2 in favore del Celje, rimettendo tutto in parità nella doppia sfida.

Ma è un equilibrio che dura pochi minuti, perché poco dopo ci pensa il solito Kean a fare 2-2: l'ex Juve riceve un lancio dalle retrovie e punta l'avversario, converge con decisione sul destro e fulmina Silva con un bel diagonale aprendo l'interno destro, convalidato dopo un lungo controllo al Var per possibile fuorigioco del centravanti. Lo stesso Var che poco dopo annulla il 3-2 firmato da Ranieri dopo un mischione in area di rigore, su svarione della difesa di Riera. Il tabellino però resta invariato fino al triplice fischio finale, che in virtù della vittoria per 1-2 in Slovenia premia la Fiorentina: la squadra di Palladino giocherà le semifinali di Conference League per il terzo anno consecutivo.