IKONÉ, Una delusione per i viola, chiamato al riscatto

La Gazzetta dello Sport di oggi si sofferma anche sulla situazione che riguarda la Fiorentina e Jonathan Ikoné: non c’è dubbio che al momento si tratta di una delusione per il club di Commisso. I viola sborsarono 15 milioni per prelevarlo dal Lille. Non è mai stato un grande goleador, ma a Firenze sta davvero esagerando: in 22 match di campionato solo una rete, con un rendimento fortemente discontinuo. Rischia addirittura di perdere il posto in confronto a Kouame, sicuro partente poi rimasto in viola. Ikone è chiamato già da stasera a convincere sia Italiano che la società del fatto che può essere ancora un punto determinante per la squadra.