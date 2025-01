IKONÉ, Per ora non valuta l'ipotesi Chicago Fire in MLS

FirenzeViola.it

Una delle uscite a cui sta lavorando la Fiorentina è quella legata a Jonathan Ikoné, schierato nei minuti finali contro il Monza da Raffaele Palladino ma destinato a salutare Firenze, seppur con una grossa postilla: che trovi con il nuovo club un accordo sia economico che legato alle ambizioni, altrimenti non ha intenzione di lasciare a prescindere la Fiorentina.

Chicago Fire pista fredda: ecco perché

Come raccolto da Firenzeviola.it, l'ipotesi Chicago Fire in questo momento è piuttosto fredda. La Fiorentina accetterebbe di buon grado le condizioni economiche proposte dal club in MLS ma il calciatore - nonostante anche a lui siano state offerte cifre importanti - non sta valutando almeno per ora questa ipotesi, in attesa di trovare qualche opzione migliore in Europa e in particolare in Francia. Se in queste due settimane abbondanti di calciomercato Ikoné non riuscirà atrovare niente che lo possa stimolare per lasciare Firenze, allora l'ipotesi Chicago Fire potrebbe tornare in auge. Ma in questo momento è una pista fredda.