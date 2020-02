IGOR, Viola salviamoci, poi pensiamo all'Europa

Il Corriere dello Sport - Stadio ha intervistato il difensore della Fiorentina Igor, che parla italiano correttamente e afferma: "Dobbiamo salvarci e la gara contro l'Udinese è rischiosissima, anche perché si tratta di un confronto diretto. Poi, spero di lottare per L'Europa League, sono ambizioso come questo mio club. Ma facciamo un passo alla volta". Il difensore brasiliano esprime la sua voglia di giocare, non importa se da difensore centrale o esterno sinistro, e spiega come Ribery anche se non giochi sia il leader di questa squadra. Il giocatore che più l'ha stupito è Dragowski, quello più difficile da marcare Lukaku,