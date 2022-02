IGOR, Mi sento bene. Ora si gioca alla pari con tutti

Intervista al portale brasiliano UOL per il difensore Igor, tornato più stabilmente nell'undici titolare della Fiorentina di recente. "Ci stiamo evolvendo e migliorando, ora vediamo che abbiamo la qualità per giocare alla pari contro qualsiasi squadra del campionato. Nelle partite si vede il risultato di quanto lavoriamo in settimana. Vogliamo fare più punti possibili e vedere questo dove ci porta. Io mi sento bene, sto cercando di imparare qualcosa ogni giorno: sono molto contento della continuità che mi sta dando il mister e di poter parlare in campo. Spero di crescere ancora e continuare a sfruttare le occasioni".