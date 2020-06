IGOR, L'esordio contro la Juve un sogno. Ora...

Il difensore della Fiorentina, Igor, ha parlato a Gazeta Esportiva della sua avventura in viola fino ad adesso. Queste le sue dichiarazioni: "All'esordio contro la Juventus, una squadra con grandi giocatori, ho vissuto un momento importante perché si trattava di un avversario tra i più forti al mondo e contro un giocatore tra i più forti della storia come Cristiano Ronaldo. Si è trattato di un sogno diventato realtà, avevo voglia di giocare e fermarli. E' stato un bel test per mettermi alla prova, un match che mi ha segnato. La classifica? Abbiamo 12 partite ravvicinate da affrontare e ci stiamo preparando nel migliore dei modi perché non siamo ancora in una posizione tranquilla: dobbiamo essere calmi e segnare. Ripresa? Anche se senza tifosi, tornare a giocare, ad affrontare gli avversari, a sentire l'adrenalina, l'ansia, la voglia di scendere in campo... E' tutto molto bello perché è ciò che amiamo. Si dovrà mantenere alta la concentrazione poiché l'ansia è molta per fare del nostro meglio".