I viola portano a casa la posta in palio, Tuttosport: "Ma che fatica a Udine"

L’edizione odierna di Tuttosport scrive della vittoria ottenuta a Udine dalla Fiorentina di Raffaele Palladino, che porta a casa l’intera posta in palio facendo comunque molta fatica nonostante l’uomo in più per quasi un’ora di gioco. È la quarta qualificazione consecutiva alla Conference League per i gigliati che approfittano della contestuale sconfitta casalinga della Lazio e si ritrovano a festeggiare con i propri tifosi, un traguardo spesso in bilico anche nei 90 minuti finali. È festa viola e giro di campo per i giocatori di casa, diversi in odore di partire nel mercato estivo.