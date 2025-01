TMW, Zaniolo sempre più vicino: accordo con lui e con il Galatasaray

FirenzeViola.it

Nicolò Zaniolo è sempre più vicino alla Fiorentina. Come riporta TMW il club viola ha già trovato l'intesa sia con il giocatore, sia con il Galatasaray, club proprietario del cartellino del giocatore. La Fiorentina dovrebbe di fatto prendere Zaniolo con la stessa formula con cui l'Atalanta ha riportato in Italia l'ex Roma, pagando metà ingaggio e metà prestito oneroso (con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni). Manca solo il via libera dell’Atalanta, che vorrebbe prima prendere un altro attaccante soprattutto dopo l'infortunio di Lookman.