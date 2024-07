TMW, Vitor Roque difficile: costa 60 mln e no prestito

TMW scrive di Vitor Roque, accostato a diversi club di Serie A fra cui Fiorentina, Inter, Napoli e... oggi Lazio. La realtà è che per ora è un affare impossibile per tutti le squadre italiane - si legge - poiché l'attaccante non intende accettare nessun prestito, vuole giocarsela al Barcellona, almeno finché non ci sono avversari nuovi a cui contendere il posto da titolare.

Poi c'è il fattore tempo: dal 15 agosto in poi è valido tutto. Perché ora il Barcellona vuole 60 milioni per Vitor Roque, che ha un contratto fino al 30 giugno del 2031. Sette anni e mezzo, un'enormità. Ovviamente se ci fossero diversi acquisti da parte dei catalani, ecco che il brasiliano potrebbe pensare a un prestito, in una squadra che gioca l'Europa (magari top) per avere uno status differente quando eventualmente rientrerà al Barça dopo un anno a grande livello. Sono però discorsi ampiamente prematuri.

Nei giorni scorsi Andre Cury, agente di Vitor Roque, ha parlato proprio a FirenzeViola.it dei propositi del giocatore. "Vuole ripartire dal Barcellona".