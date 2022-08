TMW, Proposto Kouamé all'Empoli per Bajrami

Dopo il derby di ieri, Fiorentina ed Empoli presto torneranno a parlarsi in chiave mercato con i viola che - riporta TMW - hanno proposto Christian Kouame agli azzurri nell'ambito della potenziale trattativa per Bajrami. L'ivoriano, che inizialmente non sembrava nei piani del club di Corsi, piace a Zanetti per le sue caratteristiche da contropiedista e lo reputa un buon rinforzo per un attacco che ha mostrato qualche difficoltà ad andare in gol. In ballo tra le due società c'è anche Zurkowski, giocatore che l'Empoli vorrebbe riportare al Castellani nonostante non abbia esercitato il diritto di riscatto nel mese di giugno.