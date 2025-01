TMW, La formula e le cifre dell'affare Folorunsho

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si attende solo l'ufficialità di Michael Folorunsho come nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista è infatti arrivato da pochi minuti a Firenze e TMW sottolinea come l'intesa economica tra Napoli e Fiorentina sia stata trovata già da diverso tempo: prestito fino a giugno con diritto di riscatto che diventerà però obbligo, visto che verrà messa una condizione facilissima da centrare, con la cifra fissata tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Dopo i primi sei mesi in viola il centrocampista firmerà anche per i quattro anni successivi, ovvero fino al 30 giugno 2029.