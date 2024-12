TMW, Il Como tratta per avere Parisi a titolo definitivo

FirenzeViola.it

Fabiano Parisi e il Como, una voce di mercato uscita ormai da giorni e su cui è tornato a parlare in queste ore Sky Sport. Come riporta l'emittente, c'è una trattativa in corso tra i lariani e la Fiorentina, con l'entourage del giocatore che è al lavoro per portare l'ex esterno dell'Empoli alla corte di Cesc Fabregas. Inoltre, aggiunge Tuttomercatoweb.com, allo spagnolo serve un rinforzo per quella fascia del campo e Como può essere la piazza ideale per il mancino ex Empoli per trovare il giusto spazio e crescere, tant'è che la società lombarda è disposta ad acquistare Parisi a titolo definitivo.