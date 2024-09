REP. FI, Pradè riforma il mercato, tutto in 24 ore

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel suo pezzo di fondo sulle colonne dell'edizione fiorentina del quotidiano La Repubblica, il giornalista Stefano Cappellini ha espresso la sua opinione riguardo al mercato della Fiorentina e all'operato dei dirigenti viola a partire dal Direttore Sportivo Daniele Pradè: "Altro che Gravina, la riforma del calciomercato l’ha fatta Pradè. Il dirigente della Fiorentina ha mostrato che si può puntare in alto: non un mese e mezzo di mercato, non un mese, quasi tutto in 24 ore. In mezza giornata il buon Pradè ha chiuso più trattative che nelle settimane precedenti.

[...] Trovare un senso al mercato della Fiorentina è complicato: se davanti le cose potrebbero anche funzionare, in mezzo e ancora più in difesa sembra mancare tanta qualità. Resto dell’idea, per ora confermata dal campo, che la sostituzione di Milenkovic con Pongracic sia il peggior salto indietro e, confermando la difesa a tre, rischiano di mancare soluzioni non solo tra una partita e l’altra ma anche a match in corso".