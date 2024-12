MATTINO, Biraghi al Napoli: ok dei viola, ma è sub-judice

FirenzeViola.it

L'operazione che potrebbe vedere coinvolti in uno scambio Leonardo Spinazzola e Cristiano Biraghi viene presa in esame anche da Napoli, dove Il Mattino tocca la questione scrivendo che la Fiorentina ha dato il suo ok al prestito con obbligo di riscatto di Biraghi al Napoli, ma l'operazione "è sub-judice perché va prima liberato il tassello occupato da Spinazzola", aggiunge il quotidiano. Il numero 3 dei viola ha già detto di sì al trasferimento in azzurro e potrebbe diventare il primo affare della sessione di gennaio, ma serve prima l'addio di Spinazzola, magari proprio in Toscana alla corte di Palladino.