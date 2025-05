FirenzeViola I lavori del Franchi fanno traslocare la Fiorentina in Conference: ipotesi play off al Mapei Stadium

La qualificazione ai play off di Conference League, con ogni probabilità costringerà la Fiorentina a giocare la sfida per accedere al girone unico lontano da Firenze e dunque dal Franchi. Come è noto, il club viola ha chiesto alla Lega Calcio di poter giocare le prime due partite della prossima Serie A in trasferta, così da permettere al Comune di portare avanti i lavori al Franchi per circa 3 mesi senza interruzioni legate agli eventi sportivi. Questo significa che la prima gara al Franchi della prossima stagione, si giocherà presumibilmente dopo la prima sosta per le Nazionali e dunque a settembre inoltrato.

Per accedere al girone unico di Conference però, la Fiorentina dovrà disputare un play off d'andata e di ritorno, quindi almeno una partita in "casa" o il 21 agosto o il 28, e non lo potrà fare al Franchi. È probabile che la Fiorentina indichi come stadio casalingo solo per il play off, il Mapei Stadium di Reggio Emilia, stadio del Sassuolo. Già in passato il Mapei aveva ospitato squadre diverse da quella neroverde in occasione di eventi Uefa, come per esempio è stato il caso dell'Atalanta. Nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzata la richiesta per ottenere il via libera, con i tifosi viola dunque che saranno costretti a seguire la squadra in "trasferta" anche nella partita casalinga.