GAZZETTA, Sorloth: la clausola non spaventa i viola

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sui principali movimenti di mercato dei club di Serie A. Tra le "trattative più calde" del momento la Rosea inserisce anche quella tra la Fiorentina e il Villareal per Alexander Sorloth. Il centravanti norvegese ha un contratto fino al 2028 con il Submarino Amarillo e una clausola rescissoria fissata a 38 milioni.

Come riportato ieri da As, QUI la notizia completa, gli spagnoli non sono disposti a trattare, ma la cifra richiesta, 38 milioni appunto, non sembrano spaventare le due squadre al momento più interessate all'attaccante, la Fiorentina e l'Atletico Madrid. Da sottolineare poi come i Colchoneros vorrebbero Sorloth come alternativa davanti, mentre a Firenze il norvegese sarebbe il nuovo numero 9 titolare.