GAZZETTA, Si parlerà molto della clausola di Kean

Fiorentina-Napoli mette in scena anche il duello a distanza tra Moise Kean e Romeu Lukaku, una sfida che La Gazzetta dello Sport definisce ‘da panzer’. Il bilancio per ora sorride nettamente in favore del centravanti viola, autore di 11 centri contro i 6 del belga. In casa gigliata per ritrovare un attaccante italiano andato in doppia cifra, scrive la rosea, bisogna scorrere l’album dei campionati e ripescare la stagione 2019-20 di Federico Chiesa, anche se il figlio d’arte raggiunse le 10 reti in 34 partite. Moise non ha ancora chiuso il girone di andata e ne ha timbrato uno in più.

Per ora Firenze e la Fiorentina se lo godono e sperano che porti la squadra, quinta come la Juve, il più in alto possibile. Poi da giugno si parlerà tanto di Kean perché la clausola da 52 milioni permette a chi vuole investire su un centravanti di 24 anni forte, potente, bomber di portarselo via serenamente, scrive il quotidiano.