GAZZETTA, Juve: pronti 50 mln per DV9 a gennaio

La Juventus è pronta a offrire 50 milioni di euro per portare Dusan Vlahovic a Torino già a gennaio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che spiega però che Commisso al momento ne vuole 70 per privarsi del suo goleador. La manovra di accerchiamento dei bianconeri coinvolge anche il serbo e i suoi rappresentanti, visto che è noto come l'attaccante sia interessato alla soluzione torinese. Ristic è pronto a fare una scelta definitiva, ma Vlahovic ha già una via privilegiata per il suo trasferimento in bianconero. Sullo sfondo rimangono i rivali internazionali come PSG, Atletico Madrid, Tottenham e Manchester City, ma la Juventus è pienamente in corsa. Le parti ancora non sono arrivate ad approfondire aspetti relativi alla formula di trasferimento, ma ben presto si capirà che piega può prendere la vicenda.