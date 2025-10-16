La classifica dei main sponsor di A: Fiorentina prima per ricavi dopo le tre big

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un'interessante classifica legata alla Serie A. Non è quella dei punti fatti ma riguarda i bilanci ufficiali delle venti realtà della massima serie, in particolare la rosea si concentra sui ricavi dei main sponsor. Come specifica CalcioeFinanza.it, Juventus, Fiorentina, Sassuolo, Bologna e Cremonese hanno sponsor considerati come "parti correlate": Jeep appartiene a Stellantis, a sua volta controllata da Exor, proprietaria dei bianconeri, Mediacom è un’azienda di telecomunicazioni statunitense di proprietà di Rocco Commisso, patron dei viola, Mapei è di proprietà della famiglia Squinzi, che guida i neroverdi, così come Saputo Inc., un'azienda canadese dedicata alla produzione casearia con sede a Montreal che produce, commercializza e distribuisce un’ampia gamma di prodotti lattiero-caseari e infine Iltainox è stata fondata dal Cavaliere Arvedi, proprietario della Cremonese.

Di seguito la classifica completa:

-1. Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27)

-2. Inter – Betsson: 30 milioni di euro a stagione

-3. Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione

-4. Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione

-5. Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione

-6. Napoli – MSC: 9 milioni di euro a stagione

-7. Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione

-8. Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione

-9. Bologna – Saputo: 3 milioni di euro a stagione

-10. Torino – Suzuki: 2,35 milioni di euro a stagione

- 11. Parma – Prometeon: 1,5 milioni di euro a stagione

-12. Udinese – Bluenergy: 1,5 milioni di euro a stagione

- 13. Genoa – Pulsee: 1,2 milioni di euro a stagione

-14. Como – Uber: 1 milione di euro a stagione

-15. Lecce – Deghi: 1 milione di euro a stagione

-16. Hellas Verona – Aircash: 1 milione di euro a stagione

-17. Pisa – Cetilar : 0,7 milioni di euro a stagione

-18. Cremonese – Iltainox: n.d.

-19. Lazio – nessun main sponsor

-20. Roma – nessun main sponsor