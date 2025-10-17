Fagioli è l'anti Modric. La Gazzetta dello Sport: "Così la Fiorentina può rilanciarlo"

La Gazzetta dello Sport fa il punto su Nicolò Fagioli, commentando che potrebbe essere lui la vera sorpresa della gara di San Siro di domenica contro il Milan e che quindi potrebbe giocare contro il suo idolo, Luka Modric. Nicolò è stato guidato in campo e fuori, anche nei momenti difficili, da Massimiliano Allegri, che siede nuovamente sulla panchina rossonera. Chiaro che per il numero 44 viola questa sfida riveste un’importanza particolare. Marcare Modric gli darebbe parecchi stimoli e ritrovata fiducia. Perché ultimamente le prestazioni di Fagioli, sul quale la dirigenza viola ha investito forte, non sono state eccellenti.

In questi dieci giorni di pausa per le Nazionali Nicolò ha lavorato molto bene, deciso a riprendersi quel posto da titolare che era stato suo nel playoff di Conference contro il Polissya e anche nella prima giornata del tabellone contro il Sigma Olomouc. Se Pioli confermerà il 3-5-2, le possibilità di giocare sono concrete, col centrocampista piacentino a fare la mezzala, come Mandragora, ai lati di Nicolussi Caviglia e con il compito di sporcare le giocate dei rossoneri e di recuperare palloni.