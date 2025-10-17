Piccoli, è lui il bomber per battere il Milan. La Nazione: "Pioli gli chiede gol e personalità"
FirenzeViola.it
La Nazione fa il punto su Roberto Piccoli, che con ogni probabilità sarà il centravanti viola nella notte di San Siro. Piccoli è arrivato a Firenze portandosi sulle spalle due pesi niente male: il prezzo di un cartellino da top five nella classifica dei giocatori viola più pagati e la consapevolezza di essere il degno alter ego (o compagno di avventura) di Kean.
Piccoli si metterà al centro con la consapevolezza e le motivazioni di chi sa bene quanto passeranno dai suoi piedi, dalla sua testa e dai suoi movimenti tutto il valore e la concretezza dell’attacco della Fiorentina. Piccoli vive l’attesa del momento con orgoglio e con la consapevolezza che per lui (come per la Fiorentina) il bello deve ancora arrivare.
Pubblicità
Primo Piano
Pioli non è a rischio esonero ma è il primo responsabile di questa crisi. Fazzini, Piccoli e Ndour titolari a Milano. E Kean potrebbe sorprendere tutti. Per aiutare il tecnico perché non puntare su Borja Valerodi Luca Calamai
Le più lette
1 Pioli non è a rischio esonero ma è il primo responsabile di questa crisi. Fazzini, Piccoli e Ndour titolari a Milano. E Kean potrebbe sorprendere tutti. Per aiutare il tecnico perché non puntare su Borja Valero
Copertina
Lorenzo Di BenedettoCara Fiorentina, caro Pioli, avete visto Gudmundsson? Kean out dovrà diventare un'occasione per Piccoli. Saranno tre partite complicatissime ma devono essere sfruttate: perché questa squadra non può essere quella che abbiamo visto fino a ora
Angelo GiorgettiBrivido Kean e il mistero del leader scomparso: Gosens primo degli irriconoscibili, domandiamoci perché. Pioli ha sottovalutato la criticità dell’ambiente, ma deve essere protetto. Gli scontenti? Normale ci siano in una rosa troppo lunga
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com