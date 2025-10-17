Piccoli, è lui il bomber per battere il Milan. La Nazione: "Pioli gli chiede gol e personalità"

La Nazione fa il punto su Roberto Piccoli, che con ogni probabilità sarà il centravanti viola nella notte di San Siro. Piccoli è arrivato a Firenze portandosi sulle spalle due pesi niente male: il prezzo di un cartellino da top five nella classifica dei giocatori viola più pagati e la consapevolezza di essere il degno alter ego (o compagno di avventura) di Kean.

Piccoli si metterà al centro con la consapevolezza e le motivazioni di chi sa bene quanto passeranno dai suoi piedi, dalla sua testa e dai suoi movimenti tutto il valore e la concretezza dell’attacco della Fiorentina. Piccoli vive l’attesa del momento con orgoglio e con la consapevolezza che per lui (come per la Fiorentina) il bello deve ancora arrivare.