I dettagli di Sottil al Lecce. La Fiorentina contribuirà a pagare lo stipendio

Riccardo Sottil è il nuovo colpo del Lecce targato Pantaleo Corvino e La Gazzetta dello Sport ricostruisce la trattativa che porterà il classe '99 in Salento. L'operazione sarà in prestito oneroso da 500mila euro con la Fiorentina che contribuirà a pagare una parte dell'ingaggio da circa 1 milioni di euro del calciatore, atteso oggi a Lecce per le visite mediche e la firma sul contratto.

Sottil prende il posto che nella scorsa stagione è appartenuto a Karlsson e andrà a completare il reparto degli esterni di Di Francesco composto da Morente e Banda che con il suo Zambia parteciperà alla Coppa d'Africa durante la stagione. In Salento l’attaccante sta programmando la stagione del riscatto sfruttando la conoscenza di Corvino, dell'AD Mencucci e anche di Di Francesco che già lo ha avuto a Cagliari. In spogliatoio invece avrà un amico come Francesco Camabrda, con cui ha trascorso la seconda parte della scorsa stagione al Milan.