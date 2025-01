COR. SPORT, P. Marì + Bondo: Pradè prova ad accontentare Palladino

FirenzeViola.it

Pablo Marì come altro regalo a Palladino. Scrive questo il Corriere dello Sport, che conferma la fumata bianca per l'affare. I brianzoli hanno provato fino all’ultimo a convincere l’ex Arsenal a rimanere in biancorosso almeno fino al termine della stagione per conquistare insieme la salvezza. Ma niente: il classe ‘93 ha accettato la proposta dei viola, che verseranno nelle casse del Monza un indennizzo di 1-2 milioni e che garantiranno al calciatore un ingaggio simile a quello attuale di 1,6 milioni per un anno e mezzo di contratto. L’arrivo a Monza di Palacios in prestito dall’Inter certifica l’affare fatto con la Viola.

Sistemato il difensore, la Fiorentina pensa a rinforzare la mediana e il nome fatto riporta a Monza. Si tratta di Warren Bondo, un altro fedelissimo di Palladino: il mercato conferma con i fatti che il club sta con l’allenatore, commenta il Corriere. Il classe 2003 piace alla Fiorentina da settimane, tanto che i viola sarebbero tornati a informarsi per capire i margini di manovra dell'operazione. Le sue caratteristiche corrisponderebbero al prototipo del centrocampista tutto motore e intensità richiesto da Palladino. Poi ci sono gli altri nomi per la mediana: Morten Frendrup del Genoa rimane un sogno per il prezzo (il Grifone chiede oltre 30 milioni), dunque i viola potrebbero tornare su Nicolò Fagioli che la Juventus deve cedere per riscuotere denaro fresco da destinare al mercato in entrata. I bianconeri però lo vogliono salutare a titolo definitivo e per una cifra vicina ai 20 milioni, che potrebbe essere dilazionata attraverso la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Magari condizionato al verificarsi di determinate condizioni. Occhio anche alla pista che porta a un altro vecchio obiettivo come Jacopo Fazzini: l'Empoli lo cederebbe per una cifra inferiore ai 15 milioni. Sull'esterno, stallo per la situazione Dennis Man, mentre per le cessioni Jonathan Ikoné, direzione Nantes, Bologna o Como, e Christian Kouamé, più Empoli che Torino e Leganes, saranno decisive le prossime ore.