COR.SPORT, In mediana c'è Fagioli. Marí: balla un milione

La Fiorentina si appresta ad affrontare l’ultima settimana di trattative del mercato invernale, con scadenza il 3 febbraio, e Pradè e soci cercheranno di mettere a segno i giusti rinforzi di cui ha bisogno la squadra, in particolare un esterno offensivo e un centrocampista con energia e intensità, come richiesto dall’allenatore Palladino. Come scritto dal Corriere dello Sport-Stadio, prosegue la trattativa per il difensore Pablo Mari del Monza e al momento balla 1 milione tra l’offerta della Fiorentina (2 milioni) e la richiesta del Monza (3 milioni).

Per l’esterno del Parma Dennis Man la trattativa è in stallo. La Fiorentina non vuole pagare più di 8-10 milioni, mentre i ducali ne chiedono 15. Nel frattempo, Ikoné è in uscita e sta valutando diverse opzioni di trasferimento, tra cui Paris FC, Trabzonspor, Chicago Fire e Torino, così come in uscita sembra essere Kouame, con l’Empoli che nelle utlime ore ha alzatro il pressing.

In mezzo al campo, la Fiorentina segue diversi obiettivi: Cher Ndour del PSG è al momento troppo costoso, mentre il Genoa non scende sul prezzo per Morten Frendrup, grande sogno di mercato. Piace anche Jacopo Fazzini dell’Empoli, che potrebbe partire con un prestito con diritto ad almeno 15 milioni. Altri nomi sul taccuino includono Warren Bondo del Monza e, soprattutto, Nicolò Fagioli della Juventus, anche se quest’ultimo è valutato oltre 20 milioni e la trattativa è complessa.