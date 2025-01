COR. SPORT, Ecco cosa manca per le visite di Folo

FirenzeViola.it

Come scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio, Michael Folorunsho-Fiorentina è praticamente cosa fatta: manca solo il sostituto del ventiseienne a Napoli. Antonio Conte ha chiesto di mantenere lo stesso numero di calciatori in rosa, quindi per cedere Folorunsho serve prima il suo successore. Per il resto è tutto apparecchiato, il centrocampista aspetta solo di poter sostenere le visite mediche a Firenze.