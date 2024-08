COR.FIO., Amrabat: da partente a possibile sorpresa

FirenzeViola.it

Se già Raffaele Palladino aveva sorpreso un po' tutti con la convocazione di Sofyan Amrabat, ancor più sorprendente è stato quel che è successo a Friburgo, con il marocchino partito titolare e con il tecnico viola che - a fine partita - ha speso per lui parole al miele. "Ho conosciuto un grande uomo ed è nato un grande rapporto tra di noi. Mi ha dato disponibilità, in questo periodo, nonostante le tante voci di mercato. Oggi ha fatto una grande prova, poi vedremo quello che succederà: fin quando sarà con noi io sono felice. E sarei felice di allenarlo tutto l’anno".

Un attestato di stima chiarissimo, che rilanciano la candidatura di Amrabat non solo per il debutto in campionato contro il Parma, ma in generale per tutta la stagione. Il legame con il Manchester United, tuttavia, non si è esaurito e il calciatore non disdegnerebbe un tentativo di provare a rinegoziare l’accordo con Ten Hag. Allo stesso tempo, Fenerbahce e Galatasaray restano sullo sfondo. Lo scrive Il Corriere Fiorentino.