I convocati per domani: niente Kean, tornano Piccoli, Fortini e Balbo

I convocati per domani: niente Kean, tornano Piccoli, Fortini e BalboFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:35Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha diffuso la lista dei convocati diramata dal tecnico Paolo Vanoli per la gara di domani contro il Genoa.

Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini.

Difensori: Balbo, Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kospo, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri, Rugani.

Centrocampisti: Brescianini, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour.

Attaccanti: Braschi, Gudmundsson, Harrison, Piccoli, Solomon. 